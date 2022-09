Mercato OM : le Fenerbahçe s'active sur Cedric Bakambu

La suite après cette publicité

Ce dimanche, Cedric Bakambu n'a pas vu son nom inscrit par l'Olympique de Marseille sur la liste UEFA pour participer à la prochaine Ligue des Champions. Une déception malgré tout pour le joueur qui avait fait de la découverte de la Ligue des Champions avec l'OM une priorité. Mais pas de quoi ébranler un élément ayant refusé de rejoindre le Celta Vigo l'été dernier.

Forcément, en marge de la présentation des dernières recrues estivales du club phocéen (Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit), Pablo Longoria est revenu sur la situation de l'ancien joueur de Villarreal. « La situation de Bakambu, il y a une limitation liée à la sanction du fair-play financier et de l'indisponibilité des joueurs formés au centre de formation. On doit trouver des solutions. On a parlé avec ses agents et on a essayé de savoir comment il s'inscrivait dans le projet. Après les matches de préparation, il a perdu du temps de jeu. Il a décidé de rester, on est content parce qu'il y a plus de possibilités. »

Bakambu veut rester à l'OM, le Fenerbahçe tente sa chance

Doté d'un salaire conséquent, l'attaquant congolais reste droit dans ses crampons et continue de suivre la ligne de conduite qu'il s'est fixée à son arrivée, à savoir tenter de s'imposer à l'OM. Avec trois apparitions en six journées pour un total de 59 minutes de temps de jeu, Bakambu a répondu présent à chaque fois qu'Igor Tudor a fait appel à lui, et il entend bien continuer à le faire, lui qui a marqué 4 buts la saison passée en 12 matches.

Reste qu'à Marseille et en dépit des déclarations du président marseillais, on reste attentif aux marchés encore ouverts, à commencer par la Turquie. Selon nos informations, le Fenerbahçe s'active en coulisses pour tenter de recruter le n°13 de l'OM dans les derniers jours du mercato turc. Mais l'ancienne idole du Beijing Guoan, qui a déjà évolué en Turquie à Bursaspor en 2014-15 avant de débarquer à Villarreal, n'est pour l'instant pas emballée à l'idée de rejoindre le club stambouliote...