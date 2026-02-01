Menu Rechercher
West Ham : l’énorme craquage de Jean-Clair Todibo contre Chelsea

Par Allan Brevi
Jean-Clair Todibo en action avec West Ham. @Maxppp
Chelsea 3-2 West Ham

Lors de la 24e journée de Premier League, le choc entre Chelsea et West Ham a basculé dans la tension en toute fin de rencontre. Alors que les Blues, renversants après la pause grâce au coaching inspiré de Liam Rosenior, se dirigeaient vers une victoire précieuse (3-2), Jean-Clair Todibo a complètement perdu ses nerfs. Le défenseur français, pourtant solide durant le match, a été expulsé dans le temps additionnel pour un geste d’humeur sur João Pedro, saisi à la gorge après un duel musclé, une action qui a immédiatement enflammé Stamford Bridge.

JayxJay
📸 | Jean-Clair Todibo absolutely man handled Joao Pedro! Genuinely violated him as a man😳
Ce carton rouge vient ternir la prestation de Todibo, déjà frustré après avoir trouvé le poteau quelques minutes plus tôt (86e). La fin de match a d’ailleurs été marquée par une forte nervosité, avec des échanges très tendus impliquant également João Pedro et Adama Traoré, annonçant des retrouvailles électriques à l’avenir. Pour Chelsea, en pleine dynamique depuis l’arrivée de Rosenior et désormais provisoirement 4e, l’essentiel reste acquis. Pour West Ham, toujours englué dans la zone rouge, cette défaite au scénario cruel laisse encore plus de regrets.

