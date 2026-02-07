Rennes : Habib Beye donne des nouvelles de Jacquet

Coup dur supplémentaire pour le Stade Rennais. En plus de la défaite concédée à Lens (3-1), le club breton a vu deux de ses joueurs contraints de quitter le terrain sur blessure. Abdelhamid Aït Boudlal a été remplacé dès la 29e minute par Alidu Seidu, tandis que Jérémy Jacquet a dû céder sa place à Mahamadou Nagida à la 70e. Deux pertes sensibles pour Habib Beye, qui voit son effectif fragilisé alors que la série négative de Rennes s’allonge.

La suite après cette publicité

« Pour Jérémy, c’est l’épaule, et pour Abdelhamid, c’est musculaire. On aura le temps de voir, mais c’est forcément assez sérieux pour les deux », a commenté l’entraîneur rennais après la rencontre. Ces blessures inquiètent, d’autant que Jacquet, récemment engagé avec Liverpool pour un transfert l’été prochain, pourrait manquer des semaines cruciales. Pour Rennes, cette mauvaise nouvelle s’ajoute à une situation sportive déjà délicate et complique encore les plans de redressement du coach.