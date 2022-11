CdM 2022, Cameroun - Serbie : la réaction d'Eric Maxim Choupo-Moting

La suite après cette publicité

Au terme d'un match complètement fou, le Cameroun a arraché le match nul contre la Serbie et évite l'élimination lors de cette Coupe du Monde 2022. Menés 3-1, les Lions Indomptables ont remonté la pente grâce à une entrée décisive de Vincent Aboubakar. Au micro de beIN Sports, Eric Maxim Choupo-Moting a salué son coéquipier et estime que son équipe est capable de faire quelque chose pour se qualifier, face au Brésil.

«On a montré une bonne mentalité, du courage. Ce n'était pas facile et on a fait beaucoup de bonnes choses. Le plus important, c'est de ne pas avoir perdu. On voulait gagner, mais un point reste pas mal. On est fiers, surtout après avoir été mené 3-1. On y a toujours cru, Vincent Aboubakar a fait la différence. Rien n'est impossible, on va tout donner pour ce match», a expliqué le buteur bavarois.