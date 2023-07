Celta de Vigo - Olympique Lyonnais : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais poursuit sa préparation avec un quatrième match amical, cette fois-ci face au Celta de Vigo à partir de 20h. L’OL reste sur deux défaites consécutives et doit retrouver le chemin de la victoire ce soir, à deux semaines de la reprise de la Ligue 1. En face, le Celta de Vigo a déjà joué deux matchs amicaux, le dernier en date étant une défaite 2-0 face au Benfica la semaine passée. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Laurent Blanc aligne son XI de départ en 4-2-3-1. Le coach de l’OL reconduit les mêmes hommes qui ont débuté la semaine dernière contre le RWD Molenbeek alors que Caqueret, Barcola, Lukeba et Cherki démarreront sur le banc. Chez les Espagnols, on note notamment la titularisation de l’ancien joueur du LOSC et de l’ASSE Jonathan Bamba, le vétéran Iago Aspas débute également.

L’OL concède l’ouverture du score !

Les compositions

Celta de Vigo : I.Villar - Mingueza, Aidoo, C.Dominguez, Cervi, Bamba, Beltran, Sotelo, De La Torre, Aspas ©, Larsen.

Olympique Lyonnais : Lopes - Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico - Lepenant, Tolisso - Jeffinho, El Arouch, A.Sarr - Lacazette ©.