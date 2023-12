Affaire Galtier : la date de la décision est connue

Depuis plusieurs mois, Christophe Galtier voit son image écornée par une affaire peu reluisante. Actuellement en poste à Al-Duhail au Qatar, l’entraîneur français est accusé de harcèlement moral et de discrimination envers certains joueurs de l’OGC Nice lors de l’exercice 2021-22. Des révélations faites par Julien Fournier, son ancien directeur sportif en Côte d’Azur, et qui avaient fait l’objet d’une enquête judiciaire. Ce vendredi, le procès de l’ancien entraîneur du PSG et de l’ASSE s’ouvrait ce vendredi et ce dernier est apparu très marqué à cette occasion.

A l’issue de cette audience, le Parquet de Nice a délibéré et a requis 12 mois de prison avec sursis et 45 000€ d’amende contre le natif de Marseille. Une sanction lourde qui peut suivie par le Tribunal correctionnel de Nice même si l’avis du Parquet est, avant tout, consultatif. La date de la décision de justice est d’ailleurs connue depuis ce vendredi soir. En effet, tout le monde sera fixé le jeudi 21 décembre à 13h30 dans cette affaire Galtier. Peu importe le jugement, et alors que le tacticien de 57 ans risque également trois ans d’inéligibilité, cette affaire aura sérieusement entaché son nom et risque de mettre un sérieux coup de froid sur le reste de sa carrière…