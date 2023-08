Barça : Raphinha veut changer de numéro

Cet été, plusieurs rumeurs de transferts ont cité des ailiers du FC Barcelone. Et alors que le club catalan souhaitait se séparer dans un premier temps d’Ansu Fati et de Ferran Torres, le départ imminent d’Ousmane Dembélé vers le PSG va rebattre les cartes et ces deux-là, indésirables hier, pourraient ainsi se relancer. Plus tôt dans l’été, le Barça était également à l’écoute d’offres intéressantes pour Raphinha. Pourtant, avec la vente de l’international français, le transfuge de Leeds est amené à rester à Barcelone cet été.

Auteur de 10 buts et 12 passes décisives en 50 rencontres la saison passée, ce dernier jouit d’un statut de titulaire aux yeux de Xavi. Installé en Catalogne, le Brésilien souhaiterait quand même effectuer un changement. En effet, comme le rapporte Sport, Raphinha, numéro 22 du club culé, voudrait récupérer le numéro 11 qu’il porte déjà au Brésil. Détenteur de ce numéro, Ferran Torres n’est pas contre ce changement alors qu’il lorgne le 7 de "Dembouz" sur le départ. Un jeu de chaises musicales qui arrangerait finalement tout ce beau monde.