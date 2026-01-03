Les débuts totalement manqués d’Edon Zhegrova à la Juventus

Depuis son arrivée à Turin, Zhegrova n’a encore jamais été décisif. En 11 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont seulement une titularisation, il n’a toujours inscrit ni but ni passe décisive. Lors de son unique titularisation face à Pafos en C1, il a été remplacé dès la mi-temps, signe d’un manque de confiance qui le suit depuis ses premiers pas à la Juve. Même lors de son entrée face à Pise le week-end dernier en Serie A, à la 60e minute pour remplacer Locatelli, il est resté trop discret, loin du joueur que l’on connaissait à Lille. « J’ai été absent longtemps, mais maintenant, je contribue, j’apporte toute ma qualité. L’important pour nous, c’est de rester unis », a déclaré le joueur après la victoire turinoise (0-2) au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

S’adapter à la Juventus n’est pas simple. Le club turinois a traversé plusieurs changements depuis l’été dernier, avec le départ d’Igor Tudor et l’arrivée de Luciano Spalletti, compliquant ainsi la continuité tactique de la Vieille Dame. Les autres recrues offensives, comme Jonathan David et Loïs Openda, connaissent, elles aussi, des difficultés à s’imposer réellement. À Turin, Zhegrova a dû se réhabituer à une structure collective stricte et à des exigences défensives plus fortes. Même si son toucher de balle, surnommé « Zeppetta » par Spalletti, reste un atout unique, il ne suffit pas encore à le rendre décisif. Malgré tout, l’ailier kosovar a su imprimer sa qualité lors de ses sorties, mais la régularité et l’impact sur le jeu se font toujours attendre. Zhegrova a ajouté : « je dois améliorer mon jeu défensif, un aspect qu’on m’a déjà demandé de travailler, et je sais que c’est important dans le football moderne. »

La suite après cette publicité

Des signes encourageants malgré tout

Zhegrova avait fait un choix fort lors du dernier mercato estival. En effet, il avait choisi de rejoindre la Juventus plutôt que l’OM. Un choix qui, après une première moitié de saison décevante, pourrait faire débat. Au LOSC, il a brillé notamment lors de sa saison 2023/2024 avec 12 buts et 10 passes décisives en 47 matchs. Et Marseille, qui le suivait de près, aurait pu lui offrir un environnement et un championnat qu’il connaissait déjà. Mais Zhegrova a choisi Turin, séduit par le projet et par le discours de Damien Comolli, directeur sportif de la Juventus. Lors de sa présentation, il déclarait : « je suis très heureux et fier d’être à la Juve. Les retours de ces premiers jours sont positifs. Est-ce (Jonathan) David qui m’a convaincu ? Le club et le projet. Et puis, bien sûr, je connais aussi David. Je sais que l’équipe a beaucoup de qualités et c’est pourquoi je l’ai choisie ». Déterminé, il voulait imposer son style et contribuer à un challenge ambitieux, mais à ce jour, il n’a pas encore réussi à franchir le cap attendu.

Malgré ces difficultés, des signes positifs apparaissent. Spalletti a salué son rôle face au relégable de Serie A : « Zhegrova et David ont bien fait leur travail lorsqu’ils sont entrés sur le terrain. Ils ont augmenté l’intensité de notre attaque ». Entré aux côtés de son coéquipier canadien, il a contribué à changer le rythme du jeu, ouvrant des brèches et permettant à la Juventus de prendre l’avantage avec Pierre Kalulu et Kenan Yildiz. Zhegrova a montré ses qualités, notamment dans son fameux toucher de balle, mais sa première moitié de saison reste insuffisante pour qu’il soit considéré comme un élément décisif. La preuve, il n’a jamais été titulaire en championnat… Le défi reste encore complexe : retrouver son meilleur niveau, justifier un transfert à 20 millions d’euros et enfin lancer sa saison à la Juventus avec un premier but. Pourquoi pas, ce samedi, contre Leece (18h).