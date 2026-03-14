Atlético : la réponse nébuleuse de Diego Simeone sur l’avenir de Julian Alvarez

Mardi, l’Atlético de Madrid n’a fait qu’une bouchée de Tottenham. Plombé par les erreurs de sa défense et les boulettes d’un Antonin Kinsky qui a réalisé un match cataclysmique qui va le suivre pendant longtemps, le club londonien s’est incliné lourdement (5-2). En forme, Julian Alvarez s’est offert un doublé. Au-delà de cette performance, l’attaquant argentin s’est surtout illustré après la rencontre. Interrogé par les médias, le buteur de 25 ans a ouvert publiquement la porte à un départ cet été. Une déclaration qui a fait jaser en Espagne et sur laquelle a été interrogé Diego Simeone ce vendredi en conférence de presse. L’occasion pour El Cholo de désamorcer la polémique à travers une sortie évasive :

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«Je comprends toutes vos questions. Nous avons battu Bruges et, pour vous, le meilleur joueur sur le terrain était Oblak. Ce qui est resté, c’est qu’Oblak avait arrêté un superbe tir. Nous avons battu Barcelone et la une des journaux annonce que Griezmann pourrait partir. Griezmann reste avec nous et il jouera la finale. Nous avons gagné l’autre jour et la question est de savoir si Julián peut partir ou s’il peut rester. Julián a fait des déclarations justes. Il nous apporte énormément. Je dis à nos supporters que tout va bien… Je leur ai dit que nous allions nous battre et nous nous battons.»