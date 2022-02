La défaite du PSG face à Nantes régale la presse madrilène

La suite après cette publicité

« Une leçon pour Carlo Ancelotti ». C'est de cette façon que Marca ouvre son résumé du match du Paris Saint-Germain, qui s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Nantes. Un match qui a logiquement été suivi de très près par nos voisins espagnols et surtout du côté de la capitale du pays, pour des raisons évidentes. Plus que de railler l'écurie dirigée par Mauricio Pochettino, les médias en profitent pour tacler les Merengues.

« Ce que n'a pas réussi à faire le Real Madrid en 90 minutes face au PSG : promenade de Nantes... et 3-0 au score en 45 minutes. Le Stade de la Beaujoire a été témoin de ce que devra faire le Real Madrid pour essayer de remonter lors du match retour au Santiago Bernabéu », indique ainsi le journal Marca, qui évoque tout de même un « bain d'humilité pour les Parisiens » et se moque du « penalty innocent de Neymar ».

Nantes a fait ce que le Real Madrid n'a pas su faire

Même son de cloche du côté du journal AS, où on explique tout de même qu'il « serait difficile d'expliquer ce match Nantes - PSG à quelqu'un (qui n'a pas vu le match, NDLR) », soulignant que les Parisiens n'ont pas été si mauvais que ça dans le jeu. Les plaintes de Leonardo et de Marco Verratti concernant l'arbitrage sont en revanche énormément relayées.

Dans les autres médias du pays, comme Mundo Deportivo, cette défaite fait aussi beaucoup parler. « Une gifle surprenante par la capacité qu'a eu Pochettino à passer d'une nuit quasi-parfaite à une autre quasi-horrible, métaphore d'un club qui vit toujours dans les extrêmes », explique le journal catalan. Carlo Ancelotti sait donc de qui s'inspirer pour espérer venir à bout des Parisiens...