Mercato OM : Robinio Vaz explique pourquoi il a dit oui à l’AS Roma

Une étoile filante. Voici comment résumer le passage de Robinio Vaz à l’Olympique de Marseille. Arrivé au club en 2024 en provenance du FC Sochaux-Montbéliard, le joueur âgé de 18 ans a poursuivi son apprentissage du très haut niveau. Cette saison, Roberto De Zerbi l’a d’ailleurs utilisé à 19 reprises toutes compétitions confondues, dont seulement 3 fois en tant que titulaire. Ce qui ne l’a pas empêché de briller. En effet, il a marqué 4 buts et délivré 2 assists. Beaucoup se disaient qu’il serait un élément fort du club dans les années à venir. Mais Vaz s’en est déjà allé.

Vaz veut grandir et progresser

Hier, il a rejoint officiellement l’AS Roma, qui a annoncé la bonne nouvelle par le biais d’un communiqué de presse. « L’AS Roma est ravie d’annoncer la signature de Robinio Vaz en provenance de Marseille, pour un transfert définitif. L’attaquant de 18 ans a signé un contrat de quatre ans, valable jusqu’en 2030.» Dans la foulée, le jeune homme a pris la pose avec sa nouvelle tunique, floquée au numéro 78. Puis, il a pris la parole lors d’une interview donnée au média officiel de la Louve pour évoquer son choix de dire oui à la Roma et donc de quitter Marseille.

«Je suis déjà très content d’être ici. Je voulais remercier le club et la famille Friedkin de m’avoir ramené jusqu’ici (…) C’est un honneur déjà d’être ici. Je voulais remercier le club pour cette invitation. Dès les premières heures, ils m’ont invité à aller voir le match contre le Torino. Je pense que c’était un très bon match. C’était beau à voir (…) Je connaissais l’AS Roma. Je savais qu’ils ont l’un des plus grands stades d’Italie et qu’ils ont gagné 9 coupes d’Italie (..) C’est un moment de joie. C’est un moment pour grandir. Je pense que j’ai des choses à prouver ici. »

Il répond aux critiques sur son prix

Vaz a ajouté : «le football, c’est une passion, c’est un métier. Depuis petit, j’ai envie de jouer au football. Je pense que c’est plus qu’un métier. Je n’ai pas d’autres mots.» Il a ensuite évoqué sa collaboration à venir avec Gian Piero Gasperini. «Ces dernières années, j’ai vu que c’était un coach très offensif. Je suis attaquant donc je suis content de faire partie de son équipe et du projet du club. Mes points forts, ce sont la vitesse, le jeu aérien et la finition.» Des qualités qui devraient plaire à l’ancien entraîneur de l’Atalanta et aux supporters.

La recrue romaine a d’ailleurs adressé quelques mots aux tifosi. «Je suis content d’être ici et j’ai hâte de vous retrouver. Forza Roma.» Enfin, il a été question de son prix, à savoir 25 M€. Un montant que certains jugent très voire trop élevé pour un joueur qui n’a pas encore totalement prouvé au plus haut niveau. « C’est un rêve d’être ici, je remercie les Friedkin. Je vais prouver ce que je vaux (en référence à son prix, ndlr). Gasp est l’entraîneur idéal pour moi, il m’aidera à progresser et à marquer beaucoup de buts.» Après la parole, place aux actes pour Robinio Vaz, qui rejoint déjà le cercle des anciens de l’OM.