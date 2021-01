OM : Pablo Longoria et le dossier Milik

Même si Dario Benedetto ou encore Valère Germain sont déjà là, l'Olympique de Marseille est toujours à la recherche d'un numéro 9. Et durant ce mercato hivernal, la piste la plus chaude mène à Arkadiusz Milik, l'avant-centre polonais du Napoli. Les négociations entre les parties ont lieu depuis plusieurs jours et dernièrement, la presse italienne dévoilait les derniers détails des discussions. Mais pour le moment, rien est fait, et Pablo Longoria a tenu à le dire.

«C'est un mercato où, je crois, il y a beaucoup d'impatience. Notre stratégie, c'est d'être patient, froid, on travaille sur différentes alternatives. On parle beaucoup dans la presse de la possibilité de faire Milik, mais Milik fait partie des meilleurs en Europe. On travaille sur un même objectif, on travaille sur différentes stratégies. Il faut être patient, le plus patient gagne», a déclaré le head of football de l'OM sur Téléfoot La Chaîne.