L’Atlético de Madrid dynamite le mercato

Ça bouge à Madrid. Du côté du Real, la Casa Blanca est en feu. Xabi Alonso a été viré après la défaite en Supercoupe d’Espagne contre le Barça. Son remplaçant, Alvaro Arbeloa, lui, a commencé par une élimination face à Albacete (D2) en Coupe du Roi. De son côté, l’Atlético vit quelques secousses en interne en raison du marché des transferts. Après avoir beaucoup investi l’été dernier, les Colchoneros ne comptaient pas bouger durant ce mois de janvier, sauf en cas de départ. Très rapidement, il a été question d’une vente de Giacomo Raspadori à l’AS Roma. Mais comme le dossier traînait en longueur, les Madrilènes ont commencé à évoquer un départ de Thiago Almada, arrivé l’été dernier contre un chèque de 21 M€.

Des ventes nécessaires

Benfica, Naples, le Grêmio et plus récemment Palmeiras ont tâté le terrain auprès de l’Argentin. Ce dernier, qui serait déçu selon certaines sources, va se réunir avec ses agents pour faire un point sur la situation. Ce, même si les Colchoneros ont commencé à retourner leur veste avec lui. Estadio Deportivo révèle que l’Atlético a moins besoin de vendre cet hiver après avoir réalisé plusieurs mouvements. Hier, le club de la capitale espagnole a finalisé avec succès la vente de Conor Gallagher à Tottenham pour un montant de 40 M€. De son côté, Giacomo Raspadori va rapporter 22 M€ (+1 M€ de bonus) grâce à son transfert à l’Atalanta Bergame. Avec un peu plus de 60 M€ dans ses caisses, le club entraîné par Diego Simeone ne sera pas obligé de sacrifier Thiago Almada.

Mais rien ne dit que le joueur accepte de rester après avoir été traité d’une telle manière. De plus, l’Atlético va pouvoir recruter un voire deux milieux de terrains ce mois-ci. C’est en tout cas l’objectif du directeur sportif, Mateu Alemany. En effet, El Cholo veut du sang frais dans ce secteur de jeu, lui qui peut compter sur Pablo Barrios, Koke et Johnny Cardoso. Estadio Deportivo et plusieurs médias angais assurent que les Colchoneros veulent s’offrir les services de João Gomes. Annoncé à l’OL il y a quelques années, ce Brésilien fait les beaux jours de Wolverhampton. Son prix est estimé à environ 40 M€. Pour recruter le joueur sous contrat jusqu’en 2030, l’Atlético devra mettre la main au porte-monnaie.

Des recrues attendues

Marca précise qu’une première offre est déjà partie et que le club ibérique a ses chances puisque les Wolves vont sûrement être relégués. Naples et Manchester United le suivent également. Estadio Deportivo ajoute que le profil d’Ederson est toujours apprécié à Madrid. Cela fait plusieurs années qu’il est suivi du côté de l’Atalanta. Mais l’Atlético n’avait pas voulu payer les 80 M€ demandés à l’époque par la Dea. A présent, il peut être disponible pour moins d’argent comme l’a avoué son agent André Cury a la Cadena SER. « C’est une opportunité. L’Atalanta n’a pas souhaité le vendre malgré des offres très importantes, mais je pense qu’ils concluront l’affaire lors du mercato hivernal ou estival. Il lui reste peu de temps avant la fin de son contrat (en 2027) et ils pourraient réduire son prix de moitié, pour le ramener entre 30 et 40 millions d’euros. C’est un joueur exceptionnel qui possède certaines des meilleures statistiques d’Europe à son poste. »

De son côté, AS ajoute d’autres pistes. Il y a Manu Koné (AS Roma), dont le prix est estimé à 50 M€. Kees Smit (AZ Alkmaar) est aussi suivi. Mais d’autres clubs sont également sur le coup. Raison pour laquelle l’AZ demande 60 M€ pour son talent de 20 ans. Ruben Neves, en fin de contrat à Al-Hilal, coûterait moins cher. Pour lui, il faudra mettre 20 M€ sur la table. AS cite aussi le nom de Lamine Camara, qui disputera la finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Outre l’entrejeu, Marca précise que le directeur sportif de l’Atlético n’exclut pas la signature d’un élément offensif. Mais un mouvement ne sera réalisé que si une recrue peut améliorer le secteur offensif, où Simeone compte déjà sur Julián Alvaréz, Sorloth et Antoine Griezmann, qui est courtisé au Mexique. Il peut aussi faire appel à plusieurs autres joueurs polyvalents pouvant évoluer à ces postes. Avec 62 M€ en poche et des idées, l’Atlético de Madrid compte bien apporter quelques retouches nécessaires à son effectif durant ce mois de janvier 2026.