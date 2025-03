La décision lunaire de Manchester United, l’AC Milan met à la porte João Félix

La nouvelle folie de Manchester united

À Manchester United, la situation est de plus en plus critique. Si ça va un peu mieux sportivement avec cette série d’invincibilité de 7 matchs, en coulisse Manchester a pris une décision qui a rendu dingue les fans. Après les licenciements, l’annonce du nouveau stade, voilà que les prix des billets ont augmenté de 5 %, a annoncé le directeur général Omar Berrada. Comme l’a expliqué le propriétaire Sir Jim Ratcliffe, le club est dans une situation financière délicate. Cette décision va permettre de générer des futures recettes qui peuvent aider le club à boucler des grosses recrues sur le prochain mercato. Les Mancuniens cherchent un nouvel attaquant et ciblent des joueurs comme Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Hugo Ekitike ou encore Victor Osimhen.

La suite après cette publicité

L’AC Milan refroidit par le prix de João Félix

À Milan, un premier bilan a été tiré sur les recrues hivernales. Santiago Gimenez a donné satisfaction, il sera conservé et sera le fer de lance de la future attaque. En revanche, João Félix a déçu. Le club en attendait plus du talent du Portugais, lui qui avait connu des débuts en fanfare, avec un but très important en Coppa Italia contre la Roma. À la fin de la saison, la direction n’essaiera pas de le retenir, selon le Corriere dello Sport. En plus Chelsea, après l’avoir acheté l’été dernier pour 52 millions d’euros à l’Atletico Madrid, demandera environ 40 millions pour le laisser partir. Hors de question pour Milan de s’engager dans une opération aussi élevée.

Thiago Motta a perdu ses joueurs

À la Juventus, La Gazzetta dello Sport envoie un message à Thiago Motta. L’ex-Parisien a eu une discussion avec Scanavino, dirigeant du club, et Giuntoli, directeur général. Les deux ont demandé une réaction de la part de Motta, ils souhaitent également plus de dialogue entre lui et les joueurs. Un reproche fait par ses joueurs, qui se plaignent de son manque d’empathie, considéré comme la principale barrière dans ses relations avec les joueurs. Le coach a reconnu ses erreurs, mais a insisté sur un point : ses joueurs doivent aussi faire mieux. Le journal au papier rose résume les 9 erreurs qui ont conduit à cet échec et à cette rupture. Sa gestion de Gatti, Douglas Luiz, sa relation compliquée avec Vlahovic, bref tout y passe. Le match face au Genoa est le dernier avertissement pour lui. S’il se loupe et compromet la 4e place, il sera éjecté.