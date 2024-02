Liverpool : la théorie de Thierry Henry sur le départ de Klopp

Plus de deux semaines après l’annonce de son départ de Liverpool, la décision de Jurgen Klopp fait toujours autant parler. Thierry Henry a répondu à une question sur cette prise de décision inattendue pour CBS Sport et pour lui c’est la pression qui a amené le coach Allemand a se retirer à la fin de la saison : « Pep était à Barcelone et a pris une année sabbatique. Klopp est à Liverpool, s’arrête. Xavi est à Barcelone, il s’arrête aussi. Trois grands clubs. C’est normalement un travail de rêve et ils s’arrêtent. Cela vous raconte une histoire. La pression, tout le monde a une voix, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Il est difficile d’être manager et personne ne se soucie de vous. Il va falloir que tu prennes soin de toi à un moment donné. » a-t-il expliqué au média américain.

Pour la légende d’Arsenal, les fans de Liverpool doivent accepter cette décision : « Je comprends que c’est très agréable pour les fans et toutes les personnes impliquées, les journalistes, mais ne pensez pas seulement à vous-même et ne pensez pas que Klopp manquera à la Premier League, que Klopp manquera à Liverpool. Nous le savons, nous savons que c’est vrai. Mais sa famille lui manquait, son temps libre lui manquait, sa raison lui manquait. Tant mieux pour lui. Quand j’ai appris la nouvelle, je me suis dit : " Tant mieux pour toi. "» Pour remplacer le coach déjà historique des Reds, Liverpool pense à Xabi Alonso.