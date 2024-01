La croisière de Neymar fait un mort

La croisière ne s’amuse plus. Depuis quelques jours, Neymar et sa croisière font scandale au Brésil. L’ailier brésilien d’Al-Hilal qui est actuellement blessé a organisé pendant trois jours un voyage mondain qui a fait polémique pour son organisation totalement chaotique. Et si ces éléments n’étaient pas très graves, on vient de passer à un stade bien plus préoccupant. Invité de cet événement, le YouTuber et DJ brésilien Carlos Candreva a été déclaré mort par les autorités brésiliennes.

La suite après cette publicité

Ce dernier qui s’était disputé avec sa petite amie Bárbara Momenso sous contexte de potentielles infidélités de cette dernière aurait sauté à la mer depuis le 15e étage du MSC Preziosa. L’homme de 32 ans a été recherché par les autorités brésiliennes suite à cela, mais son corps n’a pas été retrouvé et il a été déclaré mort comme le rapporte notamment Metropoles. Neymar se serait bien passé de ce drame.