Raphaël Varane encense Zinedine Zidane

Jeune retraité, Raphaël Varane continue de suivre le ballon rond. Lors d’un entretien accordé à The Athletic, le Français a évoqué sa carrière, notamment son passage au Real Madrid où il a connu de très grands entraîneurs à l’image de Carlo Ancelotti. « Il est très proche des joueurs, il les comprend et sait les mettre à l’aise et en confiance sur le terrain.»

La suite après cette publicité

Celui qu’on surnommait "Monsieur Propre" a aussi évolué sous les ordres d’un certain Zinedine Zidane. « Très calme, positif, toujours prêt à défendre ses joueurs. Quand un entraîneur donne confiance à ses joueurs comme ça, les joueurs veulent lui rendre la pareille.» Zizou appréciera les mots de son ancien joueur.