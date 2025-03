OM - Nantes : les compositions probables

L’OM traverse une période assez spéciale en ce moment. Solide deuxième de Ligue 1 malgré la forte pression exercée par l’OGC Nice et des poursuivants qui ne sont pas vraiment très loin, le club phocéen est pour autant au cœur des polémiques. En effet, ayant la sensation d’être flouée par l’arbitrage depuis le début de saison, les dirigeants olympiens n’hésitent pas à faire part de leur ire dans des sorties d’après-match souvent crues. Une éruptivité symbolique de l’institution marseillaise, mais qui lui joue forcément des tours.

La suite après cette publicité

La semaine dernière, Marseille a été balayé sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0). Outre ce piètre résultat, l’arbitrage de Jérémy Stinat a provoqué le courroux des dirigeants phocéens, dont Pablo Longoria qui a parlé de corruption. Des mots forts qui ont entraîné de lourdes sanctions : le président de l’OM a été suspendu quinze matches tandis que Fabrizio Ravanelli, qui a parlé de scandale, a, lui aussi, été épinglé. Ainsi, sans dirigeant présent suite à la suspension de plusieurs mois pour Medhi Benatia, l’OM va devoir renouer avec la victoire ce dimanche contre Nantes au Vélodrome.

Du classique du côté de l’OM, pareil pour Nantes

Pour ce faire, Marseille va se présenter dans son 3-5-2 habituel. Privé de Derek Cornelius, expulsé la semaine passée à Auxerre, Roberto De Zerbi devrait se présenter avec une défense à trois composée de Balerdi, Murillo et Kondogbia. Le double pivot sera toujours constitué d’Ismaël Bennacer et Pierre-Emile Hojbjerg, tandis que les ailes seront animées par les pistons Luis Henrique et Quentin Merlin. En attaque, c’est la même association que ces dernières semaines qui serait reconduite avec Adrien Rabiot et Mason Greenwood en soutien d’Amine Gouiri.

La suite après cette publicité

De son côté, Antoine Kombouaré se présentera avec son équipe-type pour aller chercher une victoire précieuse dans la quête du maintien. Anthony Lopes sera aux cages et aura trois centraux face à lui : Sow, Castelletto et Pallois. Sur les ailes, les pistons devraient être Kelvin Amian et Marcus Coco. Un milieu dense composé de Douglas Augusto, Pedro Chirivella et Johann Lepenant. En attaque, le tandem Matthis Abline - Moses Simon pourrait poser énormément de problèmes à la défense marseillaise. Réponse ce soir à 20h45.

OM : Rulli - Murillo, Balerdi ©, Kondogbia - Luis Henrique, Höjbjerg, Bennacer, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot.

Nantes : Lopes - Coco, Sow, Castelletto, Pallois, Amian - Augusto, Chirivella ©, Lepenant - Abline, Simon.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Greenwood ouvre le score pour l’OM contre Nantes ? Pariez et empochez jusqu’à 440€

Suivez le match OM - Nantes sur DAZN.