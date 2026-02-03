5 choses à savoir sur Tochukwu Nnadi, la recrue surprise de l’OM

Il a un parcours atypique

Révélé sur le tard, Tochukwu Nnadi a rejoint le club bulgare du Botev Plovdiv à l’été 2021 alors qu’il avait 18 ans après une formation aux Émirats arabes unis. Resté un an et demi avec la réserve avant de devenir incontournable en équipe première, il y aura disputé 48 matches. L’occasion pour lui de briller et de s’offrir un titre avec la Coupe de Bulgarie 2024 remportée contre le géant local, Ludogorets Razgrad (3-2). Il a ensuite convaincu Zulte Waregem de poser 1,35 million d’euros pour lui.

Une agressivité qui le sert et qui joue parfois contre lui

Milieu de terrain récupérateur, Tochukwu Nnadi se distingue avant tout pour son abattage au cœur du jeu. Capable de jouer relayeur, c’est bien comme sentinelle où il brille le plus. Pas toujours titulaire avec Zulte Waregem (19 apparitions), il a toutefois su crever l’écran par moment, comme lors du premier match de la saison contre Malines. « Le Nigérian a réalisé une prestation fantastique, véritable 'aspirateur’ sur le terrain », a notamment écrit Het Laaste Nieuws à son sujet. Le revers de la médaille, c’est qu’il est parfois à la limite. Sur le début de saison, il a reçu cinq cartons jaunes sur les six premiers matches de la saison (il en compte 7 désormais) et un carton rouge, ce qui lui fait déjà deux suspensions depuis le début de l’exercice. L’an dernier quand le club était en deuxième division, il avait peu joué, mais avait tout de même récolté six cartons jaunes. Il reçoit un carton toutes les 181 minutes, soit tous les deux matches.

Il a participé à la dernière Coupe d’Afrique des Nations

Auteur d’une belle saison avec Zulte-Waregem, Tochukwu Nnadi a pu découvrir la sélection nigériane au cours des dernières semaines. En effet, ses prestations lui ont permis de faire partie de la liste finale du Nigéria pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. S’il n’a très peu joué, il a pu entrer en jeu lors du troisième match de poules contre l’Ouganda (3-1). Remplaçant ainsi Paul Onuachu, il a pu connaître sa toute première cape avec les Super Eagles.

Première recrue venue de Belgique depuis Amir Murillo

Terrain moins utilisé que la Serie A, la Premier League ou l’Eredivisie par l’Olympique de Marseille sur le mercato, la Jupiler Pro League a parfois réussi aux Olympiens à l’image de Daniel van Buyten ou Michy Batshuayi. Toutefois, cela a été aussi contrasté avec des arrivées moins probantes comme Verdan Runje ou Aaron Leya Iseka. Tentant Joel Ordonez du FC Bruges lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille avait réalisé sa dernière recrue en Belgique à l’été 2023 avec la venue d’un certain Amir Murillo (Anderlecht).

L’OM a doublé la Premier League

S’adjugeant la signature du joueur, l’Olympique de Marseille a dû faire face à une certaine concurrence. En effet, la bonne cote du joueur a dépassé la Belgique. S’il n’est pas titulaire et figure au sein du 12e de Jupiler Pro League, Tochukwu Nnadi dispose de vraies qualités athlétiques qui avaient tapé dans l’œil d’un autre gros club, West Ham. Sur les rangs, les Hammers qui se battent pour le maintien en Premier League voient finalement les Marseillais toucher au but dans ce dossier.