Naples : les raisons du non de Sérgio Conceição

Ce lundi, la presse italienne annonçait l'arrivée de Sérgio Conceição sur le banc de touche de Naples pour la saison prochaine. Seulement, la donne est quelque peu différente ce mardi et l'opération semble être tombée à l'eau. L'entourage du technicien du FC Porto nous a fait savoir que ce dernier n'avait pas été contacté directement par Aurelio de Laurentiis. La connexion a été établie via ses représentants, Jorge Mendes notamment.

De plus, le coach lusitanien n'a pas été spécialement emballé par le projet napolitain, en l'absence de Ligue des Champions. L'ancien entraîneur du FC Nantes, qui a atteint les quarts de finale de C1 cette saison, entend continuer à jouer cette compétition lors du prochain exercice. C'est la raison qui l'a poussé à dire non aux avances napolitaines. Il écoutera désormais la proposition de prolongation des Dragões et les offres éventuelles d'écuries qualifiées en LdC pour prendre une décision définitive au sujet de son avenir.