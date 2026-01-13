Sunderland sur le point de boucler l’arrivée de Jocelin Ta Bi

À 20 ans, Jocelin Ta Bi s’est forgé une solide réputation en Israël du côté de l’Hapoel Petah Tikva, où il évolue depuis 18 mois. Grand artisan de la remontée du club en première division l’an passé (5 buts et 3 passes décisives), l’ailier droit ivoirien prêté par le Maccabi Netanya a confirmé à l’échelon supérieur. Avec 2 buts et 2 passes décisives en 12 apparitions cette saison, il a impressionné les observateurs par sa qualité de dribble, sa vivacité et la pureté de son pied gauche.

Ses performances avaient convaincu le Celtic Glasgow de passer à l’action. Tout semblait bouclé : un transfert de 3 M€ était dans les tuyaux et le staff médical écossais avait même fait le déplacement en Israël. Mais selon nos informations, le transfert a échoué contre toute attente ces dernières heures. Cependant, l’avenir de Ta Bi devrait tout de même s’écrire en Grande-Bretagne. L’échec des négociations avec le Celtic a profité à Sunderland qui est désormais en très bonne position pour le recruter. Les Black Cats, actuels 10e de Premier League, sont tombés sous le charme du profil explosif de l’Ivoirien et ont profité de l’ouverture pour foncer sur le dossier en très bonne voie du côté du Stadium of Light.