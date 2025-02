Angers - OM : les compositions officielles

Ce dimanche, la 21e journée de Ligue 1 se conclut avec un duel entre le SCO Angers et l’Olympique de Marseille. A domicile, le SCO s’articule dans un 4-2-3-1 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Lillian Raolisoa, Emmanuel Bimula, Jordan Lefort et Florent Hanin. Le milieu de terrain est assuré par Haris Belkebla et Jean-Eudes Aholou avec Himad Abdelli un cran plus haut. Devant, Esteban Lepaul est accompagné dans les couloirs par Jim Allevinah et Farid El-Melali.

De leur côté, les Phocéens s’organisent dans un 3-4-3 avec Geronimo Rulli qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Derek Cornelius. Pierre-Emile Höjbjerg et Ismaël Bennacer se retrouvent dans l’entrejeu avec Luis Henrique et Quentin Merlin dans les rôles de pistons. En pointe, Amine Gouiri est soutenu par Mason Greenwood et Adrien Rabiot.

Les compositions

SCO Angers : Fofana - Raolisoa, Bimula, Lefort, Hanin - Belkebla, Aholou - Allevinah, Abdelli, El-Melali - Lepaul

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Höjbjerg, Bennacer, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot

