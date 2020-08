La pépite suédoise Emil Roback rejoint l'AC Milan

Hammarby a convenu avec l'AC Milan du transfert d'Emil Roback. «Le talent offensif suédois de 17 ans quitte les Vert et Blanc et poursuit sa carrière dans l'un des plus grands clubs du monde. Nous souhaitons bonne chance à Emil,» a déclaré le directeur sportif d'Hammarby, Jesper Jansson. Avant le début de cette saison, Emil Roback avait signé un contrat avec l'équipe première d'Hammarby (1 seule apparition en compétition officielle), après trois ans à l'académie du club.

Suivi par des clubs étrangers depuis plusieurs années, l'avant-centre d'1m86 a toujours voulu rejoindre l'AC Milan. Dans le viseur d'Arsenal, il rejoint la Lombardie contre un chèque de 1,5 million d'euros. Emil Roback retrouvera son compatriote Zlatan Ibrahimovic qui détient 23,5 % des parts du club d'Hammarby.