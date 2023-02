Sampdoria : les terribles menaces de mort envers la direction

Le brouillard assombrit un peu plus la Sampdoria. Une boîte en carton adressée à l’ancien président de la Sampdoria Massimo Ferrero et à l’avocat Antonio Romei, membre de l’actuel conseil d’administration avec une tête de cochon à l’intérieur d’un sac transparent a été déposée ce samedi matin à l’entrée du siège de la Sampdoria. Le message, qui accompagnait le colis, menace de mort les deux dirigeants : «Massimo Ferrero et Antonio Romei, les prochaines têtes seront à vous».

Les forces de l’ordre génoises ont immédiatement intervenu pour calmer la situation et prendre les premières dépositions. Un fait divers alarmant qui révèle la montée des tensions autour du club de la Sampdoria. Les Génois traversent une importante crise économique et sportive avec une vente du club toujours en attente et une équipe très proche de la relégation en Serie B.

