Real Madrid : l'avis tranché de Karim Benzema sur l'avenir de Zinédine Zidane

« Mon avenir ? Nous verrons, nous allons parler avec le club, mais pas tout de suite. » Voilà ce que déclarait Zinédine Zidane samedi, à l'issue de la dernière journée de la Liga version 2020-2021 ayant vu le Real Madrid terminer à la 2ème place du classement, derrière le voisin de l'Atlético de Madrid. Cette place de dauphin est surtout synonyme de saison blanche pour les Merengues, où l'avenir du technicien français est plus flou que jamais.

Le triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du club de la capitale espagnole est toujours sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club présidé par Florentino Pérez, et « ZZ » doit d'ailleurs rencontrer son président prochainement afin de décider de son sort au sein de la Casa Blanca. Mais voilà, Zinédine Zidane n'a pas annoncé publiquement sa volonté de rester, alors que son nom est évoqué du côté de la Juventus. Les questions, débats ou autre rumeurs sont forcément nombreuses le concernant.

Benzema ne voit pas Zidane partir du Real Madrid

Karim Benzema, rappelé en équipe de France par Didier Deschamps après plus de cinq ans d'absence pour disputer l'Euro 2020 et protégé de Zinédine Zidane au Real Madrid, a son avis sur la question. Au cours d'un entretien accordé à L'Equipe, celui qui portera désormais le numéro 19 avec les Bleus a d'abord souhaité rappeler l'importance à ses yeux de son coach en club. « Zizou, avec moi, a toujours été sincère. Proche et très sincère. Quand ça va, il me le dit, mais quand ça ne va pas, il me le dit aussi ! Toujours, aux entraînements, en match, il ne passe pas par quatre chemins. C'est pour ça que je le respecte beaucoup, il est toujours très direct avec moi. Ça me donne beaucoup de confiance sur le terrain. C'est mon entraîneur, mais il est comme mon grand frère. Il m'a toujours soutenu, que je sois bien ou pas, et il m'a fait constamment progresser, chaque année. »

KB9 a ensuite confié son ressenti concernant l'avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid. « Si la question de son avenir m'inquiète ? Jusqu'à présent, il est entraîneur du Real non ? Je ne le vois pas partir. Il ne va pas partir, vous verrez. S'il part, il part... Mais pour l'instant, je ne vois pas le Real sans Zidane », a ainsi commenté Karim Benzema auprès du quotidien sportif. Reste désormais à savoir si l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais voit juste à ce sujet, qui devrait en tout cas faire encore couler beaucoup d'encre jusqu'à ce que l'affaire soit officiellement réglée.