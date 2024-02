Guardiola, Klopp, Motta : les franches confidences de Deco sur le futur coach du FC Barcelone

« Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle » annonçait Xavi le samedi 27 janvier dernier suite à une défaite 5-3 du FC Barcelone contre Villarreal. Une annonce surprenante dans une saison compliquée pour le FC Barcelone. Balayé par le Real Madrid en finale de Supercoupe d’Espagne et éliminé en quart de finale de Copa del Rey par Bilbao, le club catalan pointe à la troisième place de Liga à huit points du rival, le Real Madrid. Encore en course en Ligue des Champions avec un huitième de finale à venir contre Naples, le club catalan est dans le dur même si Xavi restera bien en place jusqu’à la fin de l’exercice.

Dans ce contexte assez tumultueux, la direction du club blaugrana est attendue au tournant. Alors que l’envie du président Joan Laporta de faire revenir Pep Guardiola est forte, le directeur sportif Deco a tenu à prendre la parole publiquement dans un long entretien paru dans les colonnes de La Vanguardia. Il a tout d’abord tenu à revenir sur le départ de Xavi : «je ne m’y attendais pas. Je suis au quotidien avec lui et nous prévoyons depuis des semaines des arrivées comme celle de Vitor Roque. Ou décider si, avec la blessure de Balde, nous avions la possibilité de signer cet hiver… Il y a toujours des spéculations, mais je n’y ai jamais pensé. On parlait de la saison prochaine, elle a été renouvelée pour cette raison. Il a toujours voulu être avec lui jusqu’à la fin de son mandat. C’est Xavi qui souhaitait dès le début un contrat plus court. Il nous a dit : "Si je ne gagne pas, je ne pense pas que je continuerai."»

Deco fan de Guardiola et Klopp

Xavi parti cet été, un nouveau coach devra arriver et Deco a expliqué que pour l’heure aucun entraîneur n’avait été contacté par les Bluagranas. Néanmoins, il a un projet bien précis pour le successeur du Champion du monde 2010 : «il faut suivre une ligne de travail, nous ne serons guère une équipe qui ne veut pas bien jouer, qui ne veut pas avoir le ballon. Partant de cette idée, chaque entraîneur a ses caractéristiques, mais celui qui vient doit avoir de l’ambition et une soif de faire de grandes choses.» Parmi les rumeurs évoquées récemment, l’une mène à Jürgen Klopp, mais Deco a tenu à calmer le jeu : «c’est un excellent entraîneur, mais je pense que ce n’est pas le moment d’en parler. Le nouveau technicien voudra apporter des changements, mais il faudra d’abord lui expliquer le projet et les idées. Il existe de nombreuses options.» Dans les autres noms cités, on retrouve aussi Thiago Motta (Bologne) et Rafael Marquez (FC Barcelone B).

Deco qui a joué avec les deux sous la tunique blaugrana a aussi abordé ces options : «je ne suis pas beaucoup le travail de Motta car il ne fait pas partie d’une équipe italienne que je vois habituellement. Márquez oui, car il est ici. C’est un jeune entraîneur qui grandit malgré les difficultés. Être ici fera de vous un meilleur entraîneur.» Deco a aussi abordé la question Pep Guardiola, un coach avec qui il n’aura finalement pas collaboré, mais dont il reste admiratif : «quand il est arrivé au Barça, on parlait d’une grande révolution, ce qui est un gros mensonge. Ronaldinho et moi sommes partis, mais il y avait Xavi, Iniesta, Busquets qui montait, Yaya Touré, le meilleur joueur africain, Messi bien sûr, Samuel Eto’o… Guardiola était intelligent et quand il est arrivé, il a mis de l’ordre et sa qualité d’entraîneur jusqu’à construire la meilleure équipe que j’ai vue de ma vie. Et il était intelligent, il savait qu’il ne fallait pas perdre de temps avec autre chose. J’aurais aimé travailler avec lui pour le voir de l’intérieur.» Deco et le Barça auront du travail pour assurer la succession de Xavi, mais les pistes ne manquent pas.