Affaire de racisme : Luciano Spalletti réagit à l’exclusion de Francesco Acerbi

Au lendemain des accusions de Juan Jesus à Francesco Acerbi, le sélectionneur Luciano Spalletti a expliqué les raisons de l’exclusion du défenseur italien, qui aurait insulté le joueur brésilien du Napoli de «nègre» : «Il y a eu une discussion que nous avons eu là-bas. Nous avons décidé ensemble de cette décision. Je ne voulais jamais être dans cette position mais nous avons la responsabilité d’un sport très important pour notre nation. Et, au vu de ce qui vient de se produire, il faut nécessairement agir, même si les choses restent à clarifier. D’après ce que Francesco m’a dit, il n’y a eu aucun incident de racisme. Mais nous devons faire attention à nos comportements, à tout ce que nous faisons et disons. Encore plus quand on fait partie de l’équipe nationale. Les 2 heures sur le terrain sont importantes, mais aussi les 22 autres heures car nous portons le maillot de l’équipe nationale»

Dans la suite de sa conférence de presse, l’ancien entraîneur de Naples a précisé qu’il avait essayé d’appeler Juan Jesus mais que le téléphone de ce dernier était éteint. L’avenir de Acerbi en sélection n’est pas compromis mais Spalletti ne voulait prendre aucun risque sur des sujets aussi sensibles : «C’est une énorme déception de prendre des décisions pour des épisodes comme celui-ci. Nous devons également être prudents lorsque nous apprenons une affaire comme celle-ci, pour éviter de la subir d’une manière aussi sensationnelle. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons vu Francesco en difficulté et pour nous, il est un joueur important. Rien ne change du point de vue de la cohésion de l’équipe, mais nous sommes désolés d’un point de vue humain», a ensuite conclu le sélectionneur italien. Voilà une nouvelle affaire médiatique qui secoue le football italien après les histoires de paris sportifs de Sandro Tonali qui ont déjà mis à mal la préparation à l’Euro 2024.