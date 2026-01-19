Cristiano Ronaldo gagne son combat face à la Juventus

Cristiano Ronaldo remporte un nouveau combat juridique face à la Juventus. Pour rappel, la Vieille Dame avait été condamnée à vers 9,7 M€ au Portugais dans l’affaire des salaires de la Juventus gelés pendant la pandémie du covid.

La suite après cette publicité

Les Binaconeri s’étaient acquittés de leur dette, mais cherchaient à faire annuler la sentence en appel et donc à récupérer leur argent. Tuttosport assure que le tribunal de Turin vient de rendre un nouveau jugement favorable à la star d’Al-Nassr qui n’a rien à rembourser. À noter que la Juve a également été condamnée à payer 80 000€ de frais juridiques.