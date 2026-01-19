Menu Rechercher
Commenter 10
Serie A

Cristiano Ronaldo gagne son combat face à la Juventus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Juventus @Maxppp

Cristiano Ronaldo remporte un nouveau combat juridique face à la Juventus. Pour rappel, la Vieille Dame avait été condamnée à vers 9,7 M€ au Portugais dans l’affaire des salaires de la Juventus gelés pendant la pandémie du covid.

La suite après cette publicité

Les Binaconeri s’étaient acquittés de leur dette, mais cherchaient à faire annuler la sentence en appel et donc à récupérer leur argent. Tuttosport assure que le tribunal de Turin vient de rendre un nouveau jugement favorable à la star d’Al-Nassr qui n’a rien à rembourser. À noter que la Juve a également été condamnée à payer 80 000€ de frais juridiques.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier