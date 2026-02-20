Menu Rechercher
Toulouse : Aron Dönnum écarté pour le match contre le Paris FC

Par Josué Cassé
Aron Donnum avec le TFC. @Maxppp

Coup de tonnerre à Toulouse. L’international norvégien Aron Dönnum (27 ans, 17 sélections, 2 buts) a été écarté par son club et ne figurera pas dans le groupe qui affrontera le Paris FC, 15e de Ligue 1, ce samedi à 19 heures lors de la 23e journée de championnat.

«C’est une décision interne. Il sera absent pour ce match même s’il s’est entraîné toute la semaine. Aron a fait une chose qui fait que c’est comme ça», a justifié dans la foulée son entraîneur Carles Martinez Novell, présent en conférence de presse ce vendredi.

