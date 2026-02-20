Toulouse : Aron Dönnum écarté pour le match contre le Paris FC

Coup de tonnerre à Toulouse. L’international norvégien Aron Dönnum (27 ans, 17 sélections, 2 buts) a été écarté par son club et ne figurera pas dans le groupe qui affrontera le Paris FC, 15e de Ligue 1, ce samedi à 19 heures lors de la 23e journée de championnat.

La suite après cette publicité

«C’est une décision interne. Il sera absent pour ce match même s’il s’est entraîné toute la semaine. Aron a fait une chose qui fait que c’est comme ça», a justifié dans la foulée son entraîneur Carles Martinez Novell, présent en conférence de presse ce vendredi.