Strasbourg : le coup de gueule de Julien Stéphan

Strasbourg rêvait sans doute d'un meilleur début de saison mais voilà qu'après deux journées, le Racing a perdu deux fois. Bien sûr la saison est encore longue et le club alsacien a crânement joué sa chance au Parc de Princes face au PSG (défaite 4-2). Menés de trois buts à la pause, les hommes de Julien Stéphan ne se sont pas démobilisés pour finalement perdre de deux buts. Le nouveau coach strasbourgeois n'a d'ailleurs pas manqué de saluer le comportement de ses joueurs en conférence de presse.

En revanche, l'arbitrage de Willy Delajod n'est passé du tout. «C'est surtout la décision de valider le premier but parisien (Icardi, 2e), qui est cauchemardesque, car ça paraît très clair qu'il y a hors-jeu ! Cela la change trop de choses. Il y a eu beaucoup d'événements contraires, avec un deuxième but sur une frappe contrée (par Ajorque, sur un tir de Mbappé) et un troisième but dans la foulée. Mais je ne peux pas digérer la manière dont on a pris ce troisième but. »

Stéphan n'a pas compris

Pour Julien Stéphan, de nombreux ingrédients ont joué en défaveur de son équipe, avec un but encaissé dès les premiers instants qui fait très mal à son équipe. Mais ce n'est pas tout. Alors que le Racing était bien revenu dans cette rencontre, l'homme en noir a averti pour la deuxième fois de la soirée Alexander Djiku pour une faute semblant assez légère sur Mauro Icardi. Résultats, les visiteurs se sont retrouvés à terminer à dix contre onze, alors qu'ils avaient réussi à revenir à un but des Parisiens. Frustrant.

«Il y a une incompréhension sur l'expulsion, à 60 mètres du but et l'arbitre sait qu'il a déjà averti Alex (Djiku). Il se précipite. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises aujourd'hui. Ça annihile toutes nos chances pour revenir malgré notre courage » déplore Stéphan, la mine un peu triste. Il va vite devoir remobiliser ses troupes car dans une semaine, c'est un duel face à Troyes qui se présente, et déjà un rendez-vous dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.