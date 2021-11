Chelsea pense déjà à casser le prêt de Saul Ñiguez !

La suite après cette publicité

Ancien chouchou et cadre de l’Atlético de Madrid en perte de vitesse dans la capitale espagnole, Saul Ñiguez (26 ans) avait vu une jolie porte s’ouvrir en toute fin du mercato. Prêté à Chelsea par les Colchoneros (en échange de 5 M€), le milieu de terrain international espagnol (19 sélections, 3 buts) avait une opportunité inespérée de se relancer chez les champions d’Europe en titre. Mais ça ne se passe pas comme prévu.

Remplacé dès la mi-temps lors de sa toute première avec les Blues contre Aston Villa le 11 septembre dernier, Saul avait sans doute été lancé trop tôt par Thomas Tuchel. « J’avais l’impression qu’il avait du mal à jouer. Il y avait de grosses erreurs, des erreurs de passes, mais il a lutté avec l’intensité. Vous pouviez voir qu’il n’est pas complètement adapté », avait alors confié le coach allemand. Depuis, sa situation ne s’est pas vraiment améliorée puisqu’il n’est apparu qu’à quatre reprises depuis le mois de septembre, toutes compétitions confondues, sous le maillot londonien.

Les Blues veulent renvoyer la patate chaude

De quoi miner l’Espagnol. « Ce n’est pas vraiment ce à quoi Saul s’attendait. Il n’est pas stupide et il sait qu’il ne peut pas jouer tous les matches. Il sait que s’adapter au football anglais peut prendre du temps. Mais comment peut-il s’adapter en jouant rarement en Premier League ? Il vient d’un club avec lequel il a joué de grands matches. Il veut prouver qu’il peut gérer. Il n’est pas en colère, il est heureux à Londres, mais il aimerait avoir l’opportunité de jouer un peu plus. Être autant de fois sur le banc, ç’a été une surprise », a indiqué son entourage au Sun.

Sauf que AS se fait l’écho d’une information selon laquelle Chelsea pourrait écourter l’expérience londonienne de l’Espagnol. En raison de son recul dans la hiérarchie des milieux et de son adaptation jugée insuffisante, les Blues réfléchiraient sérieusement à casser son prêt en janvier prochain. Du côté des Matelassiers, on se dit surpris par une telle information puisque c’est le départ de Saul qui avait conditionné le retour d’Antoine Griezmann. À moins que l’Atlético parvienne à retrouver un club pour son joueur. Une chose est sûre : Chelsea ne paiera pas l’option d’achat de 40 M€ !