Real : le message de soutien d'Iker Casillas à Zinedine Zidane

Les jours de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid sont comptés. Il y a deux jours, As indiquait qu’un ultimatum avait été fixé par les dirigeants madrilènes à l’entraîneur français. En cas de contre-performance mercredi soir face au Borussia Mönchengladbach, ZZ a de grandes chances de prendre la porte. Un départ qui ne semble toutefois pas du goût d’un de ses amis et ancien partenaire, qui n'est autre qu'Iker Casillas.

L’ancien portier des Merengues a au cours d’un entretien accordé à El Larguero, estimé que Zidane mériterait de se voir accorder un temps supplémentaire au vu de ce qu’il a fait pour le club. «Zizou est un magnifique entraîneur, un bon ami et il fera tout son possible pour porter Madrid aussi haut que possible», a déclaré le champion du monde espagnol 2010 après avoir reçu un prix de la part du journal As. «Vous ne pouvez pas vivre dans le passé, mais il a mérité le droit qu'on lui fasse confiance», a ainsi conclu celui qui a pris sa retraite à 39 ans la saison passée.