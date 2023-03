Mercato OM : un nouveau départ se précise

La suite après cette publicité

Frank McCourt va avoir le sourire. Régulièrement, l’homme d’affaires américain demande à Pablo Longoria et ses équipes de vendre des joueurs à bon prix quand vient l’heure du mercato. Le souhait du propriétaire de l’Olympique de Marseille va être exaucé. Hier, la presse italienne expliquait que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome allaient percevoir très vite un chèque d’environ 2 millions d’euros suite à la vente définitive de Nemanja Radonjic au Torino. Toutes les conditions pour lever son option d’achat ont été remplies. Une très bonne nouvelle pour les Phocéens.

Milik a convaincu la Juventus

Ces derniers vont visiblement en recevoir une autre très rapidement. En effet, les Olympiens sont sur le point de se séparer définitivement d’un autre élément prêté. Il s’agit d’Arkadiudz Milik. Arrivé à l’hiver 2021 à Marseille après avoir été mis au placard à Naples, le Polonais avait vite trouvé ses marques et le chemin des filets avec 10 réalisations en 16 apparitions toutes compétitions confondues (1 passe décisive). Il a enchaîné la saison suivante avec 20 buts et 2 assits en 37 matchs, dont 24 en tant que titulaire. Mais son entente avec Jorge Sampaoli n’avait pas été vraiment très bonne.

Le départ de l’Argentin avait donc été vécu comme une bouffée d’oxygène pour Milik. Un élément qui comptait prendre un nouveau départ suite à l’arrivée d’Igor Tudor, qui l’a titularisé d’entrée. Mais c’était sans compter sur la Juventus. En concurrence avec Memphis Depay, le Polonais, moins gourmand, a rejoint finalement le Piémont. Désiré par Massimiliano Allegri, l’attaquant est venu sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat estimée à l’époque à 8 millions d’euros par la presse transalpine. "Arek" Milik a répondu très vite présent avec 4 buts en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Il était l’une des rares satisfactions du début de saison bianconero.

Les Bianconeri avancent avec l’OM

Par la suite, il a eu un peu plus de mal à trouver le chemin des filets avec 4 buts inscrits entre fin octobre et janvier. Ce qui fait un total de 8 réalisations en 23 apparitions (13 titularisations, 2 assits). Mais le joueur de 29 ans n’a pas pu soigner ses statistiques puisqu’il est blessé à la cuisse depuis le 29 janvier dernier et le match face à Monza. La Juve avait annoncé une absence de 6 à 8 semaines. Ce jeudi, le Corriere dello Sport explique que le joueur, qui a beaucoup manqué à son équipe, est sur le chemin du retour et qu’il a participé à des séances collectives. Il compte profiter de la trêve pour peaufiner sa préparation et reprendre du service pour aider la Juventus lors du sprint final. Ensuite ?

Le Polonais va a priori rester dans le Piémont. C’est ce qu’annonce le Corriere dello Sport. Le média italien explique que les Turinois sont très contents du joueur, qui a été la meilleure affaire de l’été avec un prêt payant de 900 000 euros avec 800 000 euros de bonus (1,7 million d’euros au total). Les Italiens ont donc tranché et veulent l’acheter définitivement contre un chèque de 7 millions d’euros (payables en trois ans), sans compter 2 millions de bonus potentiels en plus. Le CdS assure d’ailleurs que les contacts sont en cours avec l’OM depuis un certain moment. Le mois prochain, les dirigeants bianconero rencontreront aussi l’entourage de Milik. En effet, son option doit être levée au mois d’avril (le 30 au plus tard). Le temps presse donc pour la Juve, qui a décidé de continuer l’aventure avec Milik. Une bonne nouvelle pour l’OM et ses finances.