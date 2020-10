Le mercato estival 2019 fait encore très mal à l'OL

Le mercato 2020 s'est refermé lundi soir. Durant cette dernière journée, l'OL a eu le temps d'entreprendre quelques mouvements. Le défenseur international algérien Djamel Benlamri a débarqué notamment. Il vient remplacer Joachim Andersen, parti lui en prêt quelques heures auparavant du côté de Fulham. Jeff Reine-Adélaïde est lui passé en prêt avec une option d'achat de 25 M€ environ à Nice. Avec le départ de l'ancien milieu de terrain angevin et du défenseur central danois, les Gones font ici un amer constat. Le mercato de l'été dernier aura plombé le club à plus d'un titre. Arrivées à prix d'or, les recrues n'ont pas répondu sur le terrain. Résultat, Lyon ne s'est pas qualifié en coupe d'Europe et doit déjà revendre ses flops.

Tout a commencé avec les venues de Juninho et de Sylvinho. Inexpérimenté, le technicien brésilien aura tenu quelques semaines avant de rendre son tablier. Rudi Garcia n'a pas fait mieux malgré une parenthèse européennes enchantée en août dernier. Pourtant, des moyens avaient été mis à disposition. L'OL a déboursé pas loin de 90 M€ l'été dernier avec Thiago Mendes, Youssouf Koné, Joachim Andersen, Jeff Reine-Adélaïde, Jean Lucas et Ciprian Tatarusanu. Sur ces six joueurs, ils n'en restent que deux aux club. Et encore. Thiago Mendes n'aurait pas été retenu en cas d'offre satisfaisante et Jean Lucas a été proposé un peu partout en Ligue 1. Un véritable fiasco.

Il n'y a plus que 2 recrues sur les 6 de l'été 2019

On trouve plusieurs raisons à cette catastrophe industrielle. La page Genesio a été difficile à tourner, Sylvinho rendant le contexte sportif compliqué au moment de passer son tour. Rudi Garcia a quant lui souffert de son passé marseillais trop récent et plus d'être assis sur des fondations franchement branlantes. Mendes n'a visiblement pas eu la rigueur professionnelle nécessaire pour réussir à l'OL, Koné a longtemps été blessé et a vu le jeune Bard entrer dans la rotation, Andersen a multiplié les erreurs, JRA a souffert d'une lourde blessure au genou et Jean Lucas a été très peu utilisé. Sans Ligue des Champions, il faut désormais entamer une période de vache maigre.

L'OL s'est donc débarrassé de Reine-Adélaïde, qui a en plus forcé son départ, et d'Andersen, comme expliqué plus haut mais ce n'est pas tout. Tatarusanu a filé à l'AC Milan et Koné est parti en prêt à Elche. On peut même pousser le bouchon et élargir cette mauvaise gestion au mercato d'hiver 2020. Certes Bruno Guimaraes, arrivé contre 20 M€, est plutôt une réussite mais le prêt (contre 4 M€) puis le transfert définitif de Karl Toko Ekambi (11 M€) est loin de convaincre pour le moment. L'attaquant est déjà raillé pour sa maladresse devant le but. Recruté cet hiver du Havre pour 12 M€, Tino Kadewere a, selon nos informations, été proposé au dernier moment dans ce mercato à Dijon, qui n'a pas donné suite. Les erreurs se sont accumulés et l'OL paye les pots cassés.