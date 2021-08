PSG, Real Madrid : Gerard Piqué signerait Kylian Mbappé à tout prix cet été

Après la diffusion du match entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain sur Twitch, le streamer espagnol Ibai Llanos, connu pour être proche de certains joueurs (actuels et anciens) du FC Barcelone, a invité le défenseur catalan Gerard Piqué pour réagir la rencontre. Le patron du groupe Kosmos avait d'ailleurs annoncé la semaine dernière l'achat des droits télévisuels de la Ligue 1 pour l'Espagne dès cette saison.

L'ex-international espagnol s'est mis à la place du président du Real Madrid Florentino Perez pour exprimer ce qu'il aurait fait concernant le dossier Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022 : «Si Florentino a décidé, je ferais tout maintenant pour acheter Mbappé. S'il reste une année de plus à Paris, il pourrait renouveler son contrat. Nasser (Al-Khelaïfi, ndlr) peut vous séduire avec ce que nous savons déjà et une saison à jouer avec Ney et Messi et à être capable de tout gagner aide aussi».