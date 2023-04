OL : Laurent Blanc livre la recette pour s’offrir le scalp de l’OM !

La suite après cette publicité

Le défi est immense mais l’OL peut toujours y croire. Septième de Ligue 1, le club rhodanien s’apprête à défier l’Olympique de Marseille en clôture de la 32e journée, ce dimanche à 20h45. Conscient de l’enjeu - une place européenne - et de la tâche complexe - un adversaire prêt à tout pour sécuriser sa deuxième place - Laurent Blanc a malgré tout donné les ingrédients nécessaires à mettre dans ce choc pour espérer accrocher un résultat positif.

«Il faut être patient contre Marseille, ne pas perdre le ballon rapidement. Tout dépendra de l’intensité du match. Si on arrive à mettre un cachet d’aspirine dans la possession, ce sera bénéfique pour nous. Si on veut jouer comme eux, c’est perdu d’avance. Collectivement, individuellement, techniquement… il faudra être bon partout, ce sont les ingrédients pour gagner les gros matchs. Tactiquement, il faudra s’adapter aussi et ne pas être dogmatique», a tout d’abord assuré le Président, impressionné par la qualité proposée par son homologue croate. «Ce qui est sûr, c’est qu’il n’entraine pas comme il jouait. Tudor, il était rugueux sur le terrain ! Mais c’est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction… C’est beau».

La profondeur et le défi physique, deux clés de ce choc !

«C’est l’une des meilleures équipes du championnat, dans tous les termes. Elle se déforme constamment, c’est plaisant à voir jouer, athlétiquement c’est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d’implication. Marseille a fait des sacrés matchs». Méfiant, le tacticien des Gones n’en reste pas moins ambitieux et souhaite notamment se servir du football total proposé par les Phocéens pour faire mal. «Ils attaquent à 5, 6, 7… Il faudra être bien organisés et profiter des espaces qu’ils laissent. Parfois, ils se retrouvent dans des situations invraisemblables. C’est leur style, ils ne le changeront pas. Reste à nous d’en profiter. Il faudra des hommes pour prendre la profondeur, oui, mais dans notre effectif on en a peu.»

Relancé sur les clés de ce choc, Laurent Blanc a enfin apporté un autre élément important tout en s’appuyant sur l’échec récent vécu aux portes de la finale de Coupe de France face aux Canaris. «Je pense que ce match sera difficile, elle a un système fatigant pour l’adversaire. Mais on a du répondant. On arrive aussi à mettre des équipes en danger. Contre Nantes, on nous a imposé un gros combat physique. Ils ont eu raison. Je pense que Marseille, ils mettent l’impact contre toutes les équipes. Ils ont des joueurs capables de faire ça. On va répondre avec nos armes et offrir autre chose, pas dans leur registre». Inventif, créateur, surprenant. Voici des mots qu’il faudra désormais transformer en actes pour faire chanceler l’OM d’Igor Tudor.

