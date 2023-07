Nice : Aaron Ramsey ciblé par l’Arabie saoudite

Aaron Ramsey savoure-t-il ses derniers jours sur la Côte d’Azur ? En tout cas ces dernières semaines, son avenir à l’OGC Nice semble incertain. Initialement sous contrat avec le Gym jusqu’en juin dernier, le milieu de terrain gallois est apparu suffisamment de fois avec les Aiglons pour déclencher sa prolongation automatique d’une année supplémentaire (27 rencontres toutes compétitions confondues pour 1 but et 1 passe décisive). Les dirigeants niçois ont entamé les pourparlers avec le joueur de 32 ans, mais ce dernier ne semble pas enclin à poursuivre l’aventure avec le club azuréen et a des envies d’ailleurs.

S’il est attendu pour disputer le stage de pré-saison avec le reste de l’effectif niçois, The Sun rapporte que l’ex-meneur de jeu d’Arsenal et de la Juventus Turin fait l’objet d’une offre importante venue tout droit d’Arabie saoudite, en l’occurrence Al-Ettifaq, formation entraînée par Steven Gerrard. Le montant n’a toutefois pas été évoqué par le tabloïd britannique. Néanmoins, Aaron Ramsey a déclaré dernièrement dans la presse qu’il aimerait revenir un jour au sein de son club formateur, Cardiff City (21e de Championship la saison passée). Alors le choix du cœur l’emportera-t-il sur l’énorme salaire que lui propose la Saudi Pro League ? S’il se laissait séduire par cette proposition exotique, une autre star britannique pourrait lui emboîter le pas, à savoir Jordan Henderson, sur les tablettes d’Al-Etiffaq et dont l’avenir à Liverpool est fortement remis en cause.

