Dayot Upamecano a hâte d’affronter le PSG

Victorieux 4-3 du Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le Bayern Munich a souffert, mais a bien obtenu sa qualification pour le dernier carré. Le Rekordmeister a longtemps dû batailler, comme l’a expliqué un Dayot Upamecano satisfait au micro de Canal + : «on a très bien vécu ce match, on était tous très bien préparés. On savait surtout qu’on jouait à la maison devant nos supporters. Nous sommes tous très heureux de cette victoire. Cela n’a pas été un match facile, j’avais beaucoup de boulot, d’ailleurs je n’ai plus trop de voix (sourire ndlr). On est tous fiers de notre travail aujourd’hui et on va passer à autre chose.»

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Le défenseur central français de 27 ans s’est ensuite exprimé sur le prochain adversaire des Munichois, le Paris Saint-Germain : «franchement, cela ne va pas être un match facile. Le Paris Saint-Germain a une très bonne équipe avec un superbe coach. Ça joue très bien au football, on les a déjà affrontés. On sait à quoi s’attendre et on va tout faire pour gagner là-bas et après on va les recevoir chez nous.» L’occasion de retrouver Ousmane Dembélé, autre joueur originaire d’Évreux : «c’est juste incroyable, pour ce match, tous les gens d’Évreux seront devant, je pense. Je vais devoir commander beaucoup de places, mais ça va être un très bon duel. Il va falloir bien se préparer et on s’attend à un très bon match.»