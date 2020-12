L2 : match nul et vierge entre Le Havre et Clermont

Suite de la 15e journée de Ligue 2 ce lundi soir avec la rencontre entre Le Havre et Clermont. Les hommes de Paul Le Guen, qui n'ont plus gagné depuis le 31 octobre dernier, espéraient renouer avec la victoire à domicile, mais la tâche était ardue face à de solides Clermontois. La première mi-temps n'a pas accouché d'un grand spectacle, les visiteurs ne parvenant pas à concrétiser leur plus grande maîtrise du cuir.

Au retour des vestiaires, rebelote, avec une possession en faveur de Clermont, mais peu d'occasions franches, la défense du Havre résistant bien. Score final 0-0 entre les deux formations, qui ne font pas une bonne opération au classement de L2. Le Havre reste 13e, Clermont perd une place (7e).