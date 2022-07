AS Roma : les premiers mots de Paulo Dybala

La suite après cette publicité

Le gros coup de la Roma ! Le club italien vient d'officialiser l'arrivée de Paulo Dybala, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus. La Joya s'est engagée avec le club romain jusqu'en 2025.

« La rapidité et la détermination avec lesquelles la Roma a démontré à quel point elle me voulait a fait toute la différence. Je rejoins une équipe qui monte, un club qui continue de mettre en place des bases solides pour l'avenir, et un entraîneur, José Mourinho, avec qui ce sera un privilège de travailler », a déclaré l'ancien bianconero.