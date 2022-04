Real : Carlo Ancelotti revient sur la remontada face au FC Séville

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu sur la remontada réalisée par ses hommes face au FC Séville dimanche soir (2-3). Les Madrilènes, menés 2-0 à la mi-temps, ont réussi à renverser les Sévillans en seconde période pour finalement s’imposer 3-2. Une performance de ses joueurs saluée par le coach italien, qui a aimé que son équipe ne baisse pas les bras, un peu comme elle l’avait déjà fait à deux reprises en Ligue des Champions face au PSG et à Chelsea.

« Grâce quoi cette remontada est possible ? Grâce à la qualité des joueurs. Au fait que nous n’avons pas perdu la tête. En première période, nous semblions fatigués, mais l’intensité de la seconde a été spectaculaire. Cette équipe ne me surprend pas, mais ce qui s’est passé dans la seconde me rend très fier. Je veux remercier tous les joueurs. Cette équipe est capable de faire des choses spéciales. Comme je te l’ai dit, on a mal commencé et on a fait 2-0, mais on n’a pas perdu confiance, parce que les matchs de PSG et Chelsea nous ont convaincus qu’en croyant, on pouvait le faire et nous l’avons fait », a expliqué Ancelotti après la rencontre. Le Real Madrid, largement leader de Liga, jouera son prochain match face à Osasuna mercredi soir (21h).