Lille - Brest : énorme tension après le coup de sifflet final

Voilà des scènes qui ne font pas forcément plaisir à voir. Ce vendredi, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le LOSC Lille a renversé le Stade Brestois 29 (2-1) dans son antre de Pierre-Mauroy, dans le nord. Mais cette partie a accouché d’une fin de rencontre très tendue.

Paulo Fonseca a d’ailleurs été expulsé par l’arbitre de la rencontre, alors qu’une grosse mêlée et des échauffourées ont éclaté entre le staff des deux équipes et certains joueurs au coup de sifflet final. Sur les images captées par les caméras du diffuseur Prime Video, on peut notamment apercevoir Sylvain Armand, coordinateur sportif des Dogues, calmer certains acteurs et les invitant à rentrer au vestiaire.

