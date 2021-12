Bayern Munich-Wolfsbourg : les compositions officielles

Affiche entre deux clubs aux dynamiques opposées ce soir à l'Allianz Arena. Le leader de Bundesliga, le Bayern Munich, reste sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues, et peut prendre provisoirement sept longueurs d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund, à mi-saison. Les Bavarois accueillent Wolfsbourg, qui a perdu ses six derniers matches, encaissant 16 buts pour quatre marqués (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 20h30).

Pour ce match, Julian Nagelsmann choisit d'aligner un 4-2-3-1 avec trois Français titulaires, tous en défense. Pavard, Upamecano, Hernandez et Davies protègent Neuer, capitaine bavarois. Musiala et Roca sont alignés devant la charnière. Sané occupe le flan droit de l'attaque, Gnabry le gauche, et Müller est positionné derrière Lewandowski. En face, Florian Kohfeldt opte pour un 3-4-3, avec Lacroix, Bornauw et Brooks devant Casteels. Le milieu de terrain est composé de Baku, Vrancks, Arnold et Gerhardt, l'attaque de Steffen, Weghorst et Waldschmidt.

Les compositions d'équipes :

Bayern Munich : Neuer (c) – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Musiala, Roca – Gnabry, Müller, Sané – Lewandowski

Wolfsbourg : Casteels (c) – Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Vranckx, Arnold, Gerhardt – Steffen, Weghorst, Waldschmidt