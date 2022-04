Thomas Müller va-t-il finir sa carrière au Bayern Munich ?

La suite après cette publicité

Invité dans l’émission sportive allemande Blickpunkt Sport, le président du Bayern Munich Herbert Hainer a expliqué que l’attaquant bavarois Thomas Müller terminera sa carrière au club. Le dirigeant allemand pense que le buteur de 32 ans, qui est engagé avec le club munichois jusqu’en juin 2023, est un symbole du club.

«Il est capable de tout et il est toujours important sur et en dehors du terrain. Je suis fermement convaincu que Thomas Müller appartient au Bayern. Il est un symbole pour l'équipe, c’est pourquoi que je suis convaincu qu'il terminera également sa carrière chez nous », a déclaré Hainer. Cette saison Müller a disputé 40 matches avec le Bayern, inscrit 12 buts et délivré 22 passes décisives.