FC Barcelone : Ronald Koeman est déjà sous le charme de Memphis Depay

La suite après cette publicité

Ronald Koeman n'a pas boudé son plaisir après le deuxième succès de la présaison du FC Barcelone. Une impression de solidité et des jeunes qui répondent présent. Lors de la victoire contre le Girona FC (3-1), l'entraîneur du FC Barcelone a tenu à souligner l'apport des jeunes joueurs de l'équipe : « ils vivent une bonne expérience avec nous. Ils ont beaucoup de qualité et mérite d'être là », a-t-il d'abord expliqué.

« Girona s'est avérée être une bonne équipe, qui essaie également de jouer. J'ai vu beaucoup de jeu dans les deux périodes et je suis très content surtout pour mes joueurs. » Mention spéciale pour Memphis Depay, qui a déjà séduit son compatriote et entraîneur. « Il a joué plus de minutes que prévu. C'est un joueur de grande qualité et il l'a déjà montré à certains moments du match. C'est très bien qu'il y ait de la concurrence au sommet », a-t-il conclu au micro de Barça TV.