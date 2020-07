PSG : Édouard Philippe s'enflamme pour Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain disputait ce dimanche au Havre un match amical et s’est facilement imposé (0-9). Auteur d’un match plus que satisfaisant pour une reprise, Kylian Mbappé impliqué sur deux des neufs buts parisiens a une nouvelle fois fait forte impression. Redevenu maire du Havre et présent ce dimanche pour fêter les huit ans du stade Océane, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, interrogé à la mi-temps par beIN Sports, n’a pas manqué de faire l’éloge du champion du monde français.

«On n’a pas l’impression que c’est sa reprise. Il est à fond. Enfin ce n’est pas qu’il est à fond. C’est qu’il va vite et que, alors même qu’on a l’impression qu’il va vite, il a la ressource pour accélérer. C’est assez fascinant. Il ne donne pas l’impression de forcer. Il donne juste l’impression de ne pas être fait comme les autres.»