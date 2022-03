Thilo Kehrer veut quitter le PSG libre de tout contrat

Interrogé sur son avenir au Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer (25 ans) s’est montré évasif face aux médias. Et c’est sans doute pour une raison bien précise. À l’instar de son compatriote Julian Draxler, le défenseur fait partie des joueurs que Paris ne retiendra pas en cas de belle offre.

La suite après cette publicité

Sauf que Sky Allemagne affirme que Kehrer n’a aucune envie de prolonger et souhaite quitter le club de la capitale libre de tout contrat, en 2023. Recruté pour 35 M€ en 2018, l’Allemand sera toutefois poussé vers la sortie s’il ne prolonge pas le PSG ne voulant logiquement pas le voir partir sans toucher le moindre centime.

❗️News #Kehrer: He has no plans to extend his contract in #PSG beyond 2023! He wants to leave the club on a free transfer in 2023. Before that, he wants to present himself at the World Cup. Paris does not want to lose him as a free agent. @SkySportNews @Sky_Marc 🇩🇪