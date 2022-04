LdC, Man City-Real Madrid : Pep Guardiola craint Karim Benzema

La suite après cette publicité

Ce samedi après-midi marquait la fin pour Manchester City de ses doubles affrontements face à l'Atlético de Madrid et Liverpool. Si les trois premiers s'étaient plutôt bien terminés pour l'équipe de Pep Guardiola, avec un nul en championnat et une qualification en demi-finale de Ligue des Champions, la demi-finale de FA Cup face à Liverpool s'est elle soldée par une élimination (3-2). Les Citizens devront donc désormais se concentrer sur la Premier League, où ils sont toujours à la lutte avec les Reds pour le titre, et sur la Ligue des Champions, où ils retrouveront le Real Madrid dans dix jours à l'Etihad Stadium pour le match aller (retour le 04/05).

Lors de la conférence de presse d'après-match à Wembley, Pep Guardiola a été interrogé sur le capitaine et meilleur joueur du Real Madrid, voir peut-être même du monde actuellement : Karim Benzema. Avant de l'affronter, l'Espagnol en profitait pour envoyer quelques éloges à KB9 : «Benzema est exceptionnel, non seulement pour ce qu'il fait maintenant, mais aussi pour ce qu'il fait depuis plus de 10 ans au Real Madrid. Il n'est pas seulement un buteur, mais aussi un fantastique et polyvalent joueur. Sa carrière est phénoménale.» Auteur de sept buts lors des quatre premiers matchs de la phase à élimination directe de cette édition de la Ligue des Champions, le Français marche sur l'eau cette saison.