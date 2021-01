OGC Nice : la première compliquée de William Saliba

En première partie de saison, l'OGC Nice a vécu cauchemar sur cauchemar. La campagne de Ligue Europa a été minable, les performances en championnat en deçà des attentes et surtout le limogeage de Patrick Vieira. Côté terrain, les Aiglons ont perdu sur blessure Dante, qui ne sera probablement pas à 100% de ses capacités avant la fin de la saison. Par conséquent, cet hiver, les Niçois se sont mis en quête d'un défenseur central.

On pensait qu'ils allaient chercher un vieux briscard capable d'entourer une équipe très jeune. Finalement les dirigeants de l'écurie française ont pris tout le monde de court et ont enregistré l'arrivée, en prêt en provenance d'Arsenal de William Saliba (19 ans). Ce mercredi soir, en Bretagne, à Brest, il effectuait ses grands débuts et on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont été parfaitement maîtrisés et réussis. L'OGCN s'est incliné deux buts à zéro.

Il a une place au chaud à Arsenal

S'il n'est pas réellement impliqué sur les buts brestois (même si on peut trouver, sur le second, qu'il réagit de façon très lente), il n'a pas non plus été exceptionnel. Une faute, un jaune et neuf pertes de balles. Dans les duels, en revanche, il s'est montré relativement solide (cinq remportés sur quatre joués). Forcément, en Angleterre, d'où il est donc prêté, on est revenu sur ses premiers pas dans son nouveau club.

« Les débuts de Saliba contenaient de belles touches et gestes, mais sa carrière à Nice commence finalement par une défaite », écrit le Mirror tout en titrant sur le fait que les débuts du joueur à Nice ne se déroulent pas comme prévu. Pour autant, le tabloïd rappelle que cela ne peut aller que mieux et qu'une place lui est toujours réservée à Arsenal où il n'avait pas réussi à s'imposer dans le onze de Mikel Arteta depuis le début de l'année.