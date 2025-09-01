Strasbourg va s’offrir un dernier coup mercato en Premier League !

S’il y a bien un club qui a été actif cet été en France, c’est le Racing Club de Strasbourg. Grâce à la puissance du groupe BlueCo, les Alsaciens ont déjà enrôlé une quinzaine de nouveaux joueurs cet été, n’hésitant pas à mettre la main à la poche pour enrôler des joueurs du calibre de Joaquin Panichelli (16,5 M€) ou Mathis Amougou (14,5 M€).

Plus de 100 millions d’euros dépensés déjà, et cette somme devrait être revue à la hausse dans la journée puisque les Strasbourgeois n’en ont pas terminé. Comme l’indique Fabrizio Romano, le club veut encore faire un coup en Premier League, terrain de chasse privilégié de la direction lors de ce marché des transferts.

Une nouvelle pioche en Premier League

Le RCSA devrait ainsi accueillir Martial Godo dans la journée. L’accord avec Fulham est total, autour d’un transfert de 7 millions d’euros, et le joueur est aussi d’accord avec les Strasbourgeois pour un contrat de cinq ans. Ailier gauche né en Angleterre mais international espoirs ivoirien, Godo est un ailier particulièrement déséquilibrant, capable de mettre le feu dans la défense adverse à tout moment.

Du haut de ses 22 ans, il n’a pratiquement pas joué avec l’équipe première de Fulham, étant barré par la concurrence, avec seulement deux petites apparitions l’an dernier. Du côté de Strasbourg, il pourra donc tenter de lancer une carrière prometteuse dans un club ambitieux et classé à la sixième marche du classement de la Ligue 1.